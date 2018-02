Minecraft: forgiamo armi e armature

Questi oggetti, da inserire negli appositi slot nel nostro inventario (intorno al nostro avatar), assorbiranno automaticamente una parte del danno inflitto dai nemici, dandoci maggiore tempo per attaccare . Possiamo aggiungere a questi anche uno scudo che, una volta equipaggiato, può essere alzato tenendo premuto il tasto destro del mouse ; in questo modo saremo costretti a camminare più lentamente, ma bloccheremo i colpi in arrivo. I danni subiti danneggeranno i nostri equipaggiamenti difensivi, fino a causarne la rottura: è importante tenerne d’occhio la durata per evitare di rimanere disarmati sul più bello. Per quanto riguarda l’equipaggiamento offensivo invece, possiamo contare inizialmente sulla nostra ascia per affrontare degli scontri corpo a corpo. Questo strumento, se forgiato con dei lingotti di ferro o dei blocchi di pietra , ha un danno assolutamente rispettabile! Purtroppo per noi, è molto meglio non avvicinarsi troppo ad alcuni mostri in Minecraft… per questo abbiamo bisogno di un arco.

Adesso dobbiamo pensare alle frecce. Durante le nostre (dis)avventure in miniera ci sarà sicuramente capitato di incappare in blocchi di ghiaia: simili alla pietra, crollano a terra quando viene a mancare un supporto sotto di loro. Per ognuno che distruggiamo c’è il 10% di possibilità di rinvenire della selce, uno degli ingredienti necessari. Infine, oltre ai bastoni - già in nostro possesso - avremo bisogno di piume.



Questi oggetti sono lasciati a terra dalle assai comuni e innocue galline. Abbattiamone qualcuna per fare una piccola scorta e poi, al nostro banco da lavoro, mettiamoci a creare una riserva di frecce. Ricordatevi che, utilizzando l’arco, quanto più terrete in tiro la corda prima di lasciare andare il proiettile, tanto maggiore sarà la distanza percorsa e il danno inflitto (fino ad un massimo, rispettivamente, di quindici blocchi in orizzontale per dieci danni inflitti).



Adesso che siamo equipaggiati a dovere non saremo più costretti a fuggire come polli alla vista di un mostro! Ma fate comunque attenzione: se verrete sconfitti perderete tutti i vostri oggetti; non esageriamo con la spavalderia, non si sa mai. Per oggi è tutto, appuntamento alla settimana prossima per scoprire quali tipi di mostri andare a cercare e come combatterli!