Far Cry 5 è in rampa di lancio

Pronto al decollo, Far Cry 5 aggiungerà qualche novità – come appunto la presenza di velivoli pilotabili – alla classica struttura a mondo aperto tipica di questa storica saga di giochi d’azione in prima persona griffata Ubisoft. In una recente trasferta londinese siamo saliti a bordo di una versione avanzata (ma ancora non definitiva) del gioco per cominciare a verificare il bilanciamento tra innovazione e tradizione proposta da questo episodio.

Previsto in uscita il 27 marzo prossimo per PlayStation 4, Xbox One e PC, Far Cry 5 propone un'ambientazione di fantasia ma non troppo, tanto affascinante quanto originale, ovvero un'intera vallata alle pendici delle Montagne Rocciose in quel del Montana contemporaneo. Hope County è però un posto dove la speranza è messa dannatamente a rischio da una congregazione di fanatici, in questo caso religiosi, dal grilletto facile, tema al momento piuttosto sensibile al di là dell'Atlantico.



Polemiche a parte, un contesto perfetto per mettere in scena alla grande – anzi, grandissima, viste le dimensioni della mappa esplorabile sin da subito dai giocatori – il classico copione tipico della serie Far Cry, fatto di missioni, combattimenti, esplorazioni, pedinamenti, incursioni e, stavolta, addirittura bombardamenti.