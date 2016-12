Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 1 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 2 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 3 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 4 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 5 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 6 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 7 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 8 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 9 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 10 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 11 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 12 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 13 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 14 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 15 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 16 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 17 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 18 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 19 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 20 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 21 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 22 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra 23 di 23 Instagram Instagram Ventisette anni e 181 Paesi visitati: il viaggio record di Cassandra leggi dopo slideshow ingrandisci

Il suo segreto? Non si ferma mai nello stesso posto per più di tre giorni. In tanti seguono il suo percorso che lei documenta passo passo sui social postando la fotografie della sua avventura.



Grazia alla società Expedition 196, Cassandra in ogni stato incontra abitanti del posto e studenti ai quali distribuisce la Dichiarazione di Pace dell’International Institute For Peace Through Tourism.



La ragazza ha raccontato ai giornalisti di come, giunta all’età di 25 anni, si sia ritrovata in piena crisi esistenziale. La sua principale paura era quella di molti: morire senza lasciare traccia di sé. Dopo aver letto di un uomo che aveva deciso di visitare oltre cento paesi in breve tempo, le è venuta l’idea di fare la stessa cosa. E così ha deciso di partire e realizzare un'impresa senza precedenti.