Usa, due dipendenti di un negozio svegliano un senzatetto gettandogli dell’acqua addosso

Due dipendenti di un punto vendita della catena di caffè e ciambelle, la Dunkin' Donuts, hanno svegliato un senzatetto con una secchiata d’acqua. Il ragazzo, di nome Jeremy Dufresne, si trovava nel negozio di Syracuse (New York) e si era addormentato sul tavolo, quando ha ricevuto una scarica d’acqua addosso. Non è la prima volta che Dufresne si recava lì per riscaldarsi e per caricare il suo cellulare, ma gli impiegati di turno non hanno gradito la sua presenza. Un portavoce di Dunkin' Donuts, a tal proposito, ha dichiarato che entrambi i dipendenti coinvolti nell'incidente sono stati sospesi fino a quando non verrà condotta un'indagine completa.



Il video, girato mentre i due si prendono gioco del senzatetto, ha fatto il giro del web e ha mobilitato diverse persone, tra cui l’avvocato Al-Amin Muhammad, che ha radunato un gruppo di venti manifestanti davanti al Dunkin' Donuts per protestare contro il trattamento subito da Dufresne. È stata, inoltre, avviata una campagna di GoFoundMe per aiutare il senzatetto, che ha già raggiunto più di 1000 dollari.