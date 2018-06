Usa, cinque esemplari di squalo balena circondano un’imbarcazione

Jacob Campoamor stava pescando con la sua famiglia al largo di Anna Maria Island, in Florida, quando ha visto un branco di squali balena nuotare attorno alla sua barca. Si tratta della specie di squalo più grande al mondo, con una lunghezza media di dieci metri e un peso di nove tonnellate. "Erano davvero enormi - ha dichiarato il pescatore - superavano in grandezza la nostra barca lunga otto metri".



Nonostante le dimensioni, lo squalo balena è relativamente innocuo per l'uomo poiché si nutre quasi esclusivamente di plancton. L'avvistamento del branco ha attirato l'attenzione degli scienziati del Mote Marine Laboratory di Sarasota, che sperano di rintracciare gli esemplari e impiantare dei chip per seguirne i movimenti.



Secondo il direttore del centro di ricerca sugli squali Bob Hueter infatti "è fondamentale comprendere il comportamento di questa rara specie, in modo tale da potercene prendere cura e proteggerla dall'estinzione".