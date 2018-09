Torino, ha aperto la prima casa di piacere con bambole in silicone: tutto esaurito

Non chiamatele "bambole gonfiabili" - Non si tratta di bambole gonfiabili, ma sono realizzate in silicone e curate nei minimi dettagli per somigliare il più possibile alla vista e al tatto a donne e uomini reali. A Barcellona e a Mosca, il marchio LumiDolls ha già riscosso un notevole successo. In Italia ci sono prenotazioni per quattro mesi e fino ad ottobre è tutto sold out. Secondo quanto riporta TorinoToday dall'Italia sono state avanzate già altre 40 richieste di concessione per aprire case di piacere simili anche in altre città.



La casa di piacere - Sono 7 le bambole a disposizione dei clienti, più una versione maschile. Al momento della prenotazione i clienti indicano le preferenze, cioè in quale posizione si desidera trovare la sex doll. Ai clienti viene chiesto di rispettare alcune regole come non tirare le mani alla bambole e togliersi qualsiasi accessorio possa graffiarle. La pelle delle sex dolls è realizzata in elastomero termoplastico ed è molto più morbida e delicata di quella delle persone in carne e ossa. Le stanze del piacere, tre più una suite, hanno un letto matrimoniale, una Tv che trasmette solo programmi a luci rosse e una doccia.



Centinaia di prenotazioni - Ancor prima dell'apertura sono state centinaia le persone che hanno chiamato per prenotare: uomini e donne in età avanzata, ma anche ragazzi e ragazze giovani. Ci sono state anche richieste per addii al celibato. Il prezzo è 80 euro per 30 minuti, 100 per un'ora e 180 per due ore.