A Torino la prima casa d'appuntamento in Italia con sex doll

Sbarca anche a Torino, dopo Spagna, Mosca e Parigi, la prima casa d'appuntamento in Italia con sex doll in silicone. Le bambole-robot, perfette riproduzioni in silicone, alte un metro e sessanta, sono realizzate dall'azienda Lumi Dolls che, in un luogo ancora tenuto segreto, ne mette a disposizione 7, più una versione maschile. A organizzare gli incontri sotto la Mole, a partire da settembre, un gruppo di amici torinesi che si getta nell'avventura imprenditoriale a luci rosse. Ottanta euro per mezz'ora d'intrattenimento, 100 per un'ora e 180 per due ore.