Sciacca, tanti vip alla serata finale del Google Camp

Per il terzo anno consevutivo, il Google Camp sceglie la Sicilia come sua "casa". Nella serata di martedì è andato in scena l'ultimo atto di un evento dedicato a temi globali, dalla cultura al ruolo delle donne nella società. A Sciacca (Agrigento) sono tanti i vip e le personalità del mondo dello spettacolo e della finanza che hanno partecipato all'evento conclusivo: da Jovanotti a Raoul Bova, da Charlize Theron a John Elkann.