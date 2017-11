Pornhub apre un negozio a Milano

Manca circa un mese alle vacanze natalizie e già è partita la caccia ai regali, per non arrivare a dover fare lunghe file gli ultimi giorni prima del 25 dicembre. Ma quest'anno a Milano, per ragazzi, adulti e non solo, sotto l'albero potranno esserci novità decisamente più...trasgressive. Solo che, per poterle acquistare bisognerà aspettare il 1° dicembre. Aprirà infatti in quella data nel capoluogo lomobardo il primo negozio in Europa firmato Pornhub, un temporary store aperto fino alla notte di San Silvestro.