Olanda, professoressa sale in cattedra e si spoglia alla lezione di anatomia

Lezione molto "alternativa" in Olanda. Dove un'insegnante sale, letteralmente, in cattedra, per insegnare anatomia ai suoi ragazzi. E fa una sorta di "lezione-verità", togliendosi i vestiti e mostrando, disegnato su una sorta di seconda pelle, com'è fatto il corpo umano. Lo sketch viene postato su Facebook e raccoglie un mare di commenti, condivisioni e "like"... Very, very "cool".