Le scale mobili compiono 125 anni: nel mondo sono 800mila

Non manca la scala mobile d’oro prodotta per il Re Saudita Salman e usata per scendere dall'aereo e soluzioni reali, Royal Mode, studiate per re e regine, che possono facilmente farla funzionare grazie a un pulsante start-and-stop. A Praga e in alcune città della Russia le persone viaggiano su scale mobili che si muovono a una velocità di 0,9 metri al secondo.



“Nel giorno dell’anniversario dobbiamo sfatare il mito per cui lasciare libera la corsia di sinistra, permette un risparmio di tempo per i pendolari", sostiene Luigi Maggioni, amministratore delegato di thyssenkrupp Elevator Italia, “così facendo la capacità di trasporto diminuisce perché ci vuole più tempo per consentire alle persone di salire sulla scala mobile. Studi dimostrano che la capacità di trasporto delle scale mobili aumenta del 30% quando nessuno cammina.”



Se si unissero tutte le scale mobili installate da thyssenkrupp, si potrebbe percorrere la distanza Milano-Bari (oltre 1.000km). Oggi nel mondo si contano circa 800 mila scale mobili che muovono circa 3 miliardi e mezzo di persone al giorno. Solo negli USA oltre 100 miliardi di persone utilizzano le scale mobili ogni anno (con oltre 35.000 unità installate). In Italia sono circa 300 milioni i passeggeri trasportati ogni giorno da oltre 10.000 scale mobili installate nel nostro paese (135.000 le scale mobili in Europa) Sono oltre 155.000 i tecnici esperti che thyssenkrupp Elevator mette a disposizione a livello mondiale per mantenere alti livelli di sicurezza e affidabilità. In Europa ci sono 136.000 scale mobili in movimento. Ogni anno vengono installati 5.500 nuovi impianti, che necessitano di modernizzazione (la vita media di un impianto è di circa 30 anni).