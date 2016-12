La storia di Natalia: vittima di bullismo per le "sopracciglia", ora è una modella di successo

Natalia, da vittima di bullismo a top model 1 di 4 Instagram Instagram Natalia, da vittima di bullismo a top model 2 di 4 Instagram Instagram Natalia, da vittima di bullismo a top model 3 di 4 Instagram Instagram Natalia, da vittima di bullismo a top model 4 di 4 Instagram Instagram Natalia, da vittima di bullismo a top model leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non vedo l'ora di viaggiare e lavorare", racconta entusiasta la ragazza. Proprio come Frida Khalo, la famosa pittrice passata alla storia per il sopracciglio folto, anche Natalia si sta consacrando grazie alla sua caratteristica unica, prendendo appunto ispirazione per alcuni dei suoi scatti dall'artista messicana.



Un' altra bella dimostrazione che spesso nella vita un apparente "difetto" fisico, che può essere stato motivo di angherie e di complessi, può diventare un vero e proprio "marchio di fabbrica", capace di trasformare inaspettatamente e in meglio la vita di una persona.