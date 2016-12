La Danimarca è il paese più felice Italia solo cinquantesima in classifica

Il rapporto, presentato in occasione della giornata mondiale della Felicità delle Nazioni Unite, che ricorre il 20 marzo, sottolinea come "i dieci paesi con il maggiore calo nella valutazione media della vita in genere soffrono di un insieme di tensioni economiche, politiche e sociali. Tre di questi paesi (Grecia, Italia e Spagna) sono tra i quattro paesi dell'Eurozona più colpiti" dalla crisi.



Il rapporto esamina i trend dei dati registrando come le persone valutano la loro vita su una scala che va da zero a dieci. Le classifiche, basate su indagini in 156 Paesi nell'intervallo di tempo 2013-2015, rivelano un punteggio medio di 5,1 decimi. Sette variabili fondamentali spiegano i tre quarti delle variazioni nei punteggi annuali medi nazionali: il Pil reale pro capite, l'aspettativa di vita in buona salute, l'avere qualcuno su cui contare, la libertà percepita nel fare scelte di vita, la libertà dalla corruzione e la generosità.



Ai primi dieci posti in classifica, pur se in ordine diverso, restano saldamente ancorati gli stessi paesi dello scorso anno: la Danimarca riconquista il primo posto, seguita da Svizzera, Islanda e Norvegia. Seguono Finlandia, Canada, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Australia e Svezia. Gli Stati Uniti si classificano al tredicesimo posto, due posizioni più in alto rispetto allo scorso anno, la Germania sedicesima, il Regno Unito ventitreesimo e la Francia trentaduesima.



"La misurazione della felicita' percepita e il raggiungimento del benessere dovrebbero essere attività all'ordine del giorno di ogni nazione che si propone di perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile", ha affermato il direttore dell'Earth Institute presso la Columbia University, Jeffrey Sachs, tra i curatori del rapporto. "Al posto di adottare un approccio incentrato esclusivamente sulla crescita economica - aggiunge - dovremmo promuovere società prospere, giuste e sostenibili dal punto di vista ambientale".