iPhone, ecco la cover a forma di pistola

"Attenti, tutti a terra! Quell'uomo sta...facendo una telefonata". Scene di ordinaria follia potrebbero presto diventare realtà. Tutta colpa di una nuova cover per iPhone. L'ultima 'genialata', infatti, è in commercio e la polizia americana non l'ha trovata (eufemismo) una buona idea. Per capire il perché, basta dare un'occhiata alle immagini. Dove siete soliti mettere il vostro telefono quando siete in giro? Nella tasca dei pantaloni? Bene... Dove siete soliti tenere il vostro iPhone mentre parlate al telefono con i vostri amici o con i vostri colleghi? Appoggiato all'orecchio, no? Bene... Basta poco, quindi, per capire che quanto sostiene il poliziotto Al Della Fave, dal New Jersey, agente ormai in pensione corrisponde a verità: meglio non scherzare con certe cose, perché per spaventare qualcuno a volte basta un gesto sbagliato nel momento sbagliato. Figuriamoci se si dà l'impressione di brandire una pistola.