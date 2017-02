Il lavoro più dolce del mondo: Milka e Oreo cercano un assaggiatore

Oltre a dover essere un grande appassionato di cioccolato, in tutte le sue declinazioni, e avere ottime papille gustative, quello che gli verrà richiesto sarà appunto riconoscere diversi sapori per poi dare un feedback onesto sui prodotti prima che vengano messi in commercio.



Il prescelto dovrà confrontarsi con una squadra di relatori, con la quale condividerà opinioni e collaborerà per un obiettivo comune: far raggiungere a tavolette di cioccolato, bevande al cacao e altri dolciumi l'apice del gusto. Si tratta, inoltre, di una posizione lavorativa "entry level", quindi gli anni di esperienza per la degustazione del cioccolato potrebbero non essere necessari.

Il lavoro sarà part-time, dal martedì al giovedì, per circa sette ore e mezza, presso la Mondelez / RSSL (Reading Scientific Services Limited) nell’edificio situato nel Whiteknights campus a Reading, in Gran Bretagna.



Il candidato selezionato lavorerà al fianco di circa 11 membri del panel e un panel leader, nelle sale di discussione "Consumer Science" e in "cabine sensoriali". Ancora non si hanno notizie certe sull'ammontare della retribuzione, che verrà comunicato direttamente ai candidati che si presenteranno al colloquio. Il cioccolato, per i veri intenditori che saranno selezionati, rappresenterà da solo un'ottima ricompensa agli sforzi.