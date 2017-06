Il bambino trasforma il balcone in una piscina e la Rete si scatena

Quando arriva il caldo, pur di trovare refrigerio si è capaci di tutto. Ne sa qualcosa questo bambino, protagonista di una trovata che sta spopolando sul web. Il piccolo, di non precisata provenienza, non potendo andare al mare ha pensato bene di arrangiarsi trasformando il suo balcone in una piscina. La foto della pseudo-piscina, realizzata con un telo impermeabile, è stata postata da un utente su Twitter e in poco tempo ha ricevuto migliaia di like e condivisioni.

Oltre a suscitare stupore e ironia in Rete, la foto del bambino che nuota nel balcone adibito a piscina ha scatenato anche polemiche. Qualcuno l'ha definita un'idea "geniale", ma ha messo anche in dubbio la resistenza del balcone al peso dell'acqua. Qualcun altro più prudente, invece, ha messo in evidenza la pericolosità del "gioco".



Ma non finisce qui: su Twitter gli utenti si sono anche cimentati in veri e propri calcoli matematici per stabilire la tenuta del balcone. Per trovare una risposta al problema è venuto in aiuto anche un costruttore di San José, che ha spiegato ai più curiosi che in un edificio nuovo il balcone può arrivare a reggere 200 kg per metro quadrato. A quel punto la faccenda è diventata ancora più problematica: alcuni utenti, infatti, hanno fatto presente che un metro cubo d'acqua pesa circa mille chili. Come è possibile che il balcone non ceda al peso della "piscina"? Il mistero si infittisce, la Rete non smette di dibattere e, nel frattempo, il bambino continua a sguazzare in balcone.