Hillary bambina e Trump... cane: uno spot natalizio diventa la parodia della vittoria alle presidenziali Usa

Il video originale dura circa due minuti, mentre la parodia soltanto 38 secondi. Ma sono più che sufficienti a catturare l'attenzione degli utenti, che stanno continuando a visualizzare il filmato. Nella versione "umoristica" baby Hillary, che si sveglia la mattina di Natale e corre in giardino per giocare con il regalo costruito da papà Obama (un grande trampolino sormontato dalla sagoma della Casa Bianca), viene anticipata dal cane di famiglia Trump. Quest'ultimo si sbizzarrisce in salti gioiosi sul tappeto elastico, lasciando esterrefatta la sua padroncina.



Lo spot commerciale si conclude con la frase "Gifts that everyone will love" ("I regali che tutti ameranno"), modificata in maniera assolutamente ilare nella versione parodia: "You can't always get what you want" ("Non sempre puoi avere ciò che desideri").