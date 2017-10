Halloween, anche i social si preparano alla festa

Halloween è una delle feste più amate, soprattutto tra i giovani, ed è nella top ten degli eventi che generano più post sui social. Facebook, Messanger e Instagram non si lasciano trovare impreparati e hanno ideato tante "spaventose" novità per far condividere al meglio agli utenti la serata più paurosa dell'anno. Tra nuovi effetti, sfondi e giochi interattivi ecco come i social si preparano a festeggiare: