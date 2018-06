Si chiama “Dragon Firefighter” il robot “pompiere” ideato da un team di ricercatori giapponesi della Tohoku University per contribuire allo spegnimento degli incendi. Il dispositivo, che come suggerisce il nome ricorda un drago, è dotato di una sorta di braccio meccanico lungo tre metri in grado di oltrepassare ostacoli e insinuarsi in spazi angusti, altrimenti irraggiungibili dall'uomo. E' controllato da remoto e dispone di una fotocamera in grado non solo di scattare immagini ma anche di rilevare il calore. Si tratta inoltre del primo dispositivo antincendio in grado di volare letteralmente sopra gli ostacoli, sfruttando la pressione dei getti d'acqua e posizionandoli nella direzione corretta. Secondo le stime dei ricercatori, il robot potrà iniziare ad essere usato nelle reali operazioni dei vigili del fuoco entro tre anni.