Gb, le scuole inglesi guardano a Oriente: le lezioni di matematica adotteranno adesso il metodo cinese

Il metodo cinese - A ben vedere questo non si discosta di molto da quello italiano, anch'esso molto lontano da quello usato finora in Gran Bretagna. Col nuovo metodo cinese, i banchi delle aule britanniche non saranno più disposti a circoli, ma in file ordinate rivolte verso la cattedra. Dove l'insegnante, specializzata in matematica, spiega conti e operazioni che gli allievi devono ripetere più volte, sia in classe che a casa. Un'altra differenza significativa riguarda la composizione delle classi: in Gran Bretagna, infatti, a differenza della Cina, ma anche dell'Italia, gli studenti non sono divisi per età ma per capacità. D'ora in avanti, però, la musica cambia: non ci saranno più bambini di otto anni bravi in matematica che stanno in gruppo con quelli di dieci, perché il metodo cinese prevede che tutti, senza distinzione, raggiungano l'obiettivo didattico fissato per la loro età. Anche la durata delle lezioni è destinata a cambiare: non più 70 minuti, ma 50 più intensi suddivisi in 35 minuti di spiegazioni e 15 di esercizio pratico.