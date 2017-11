Una cinquantina di automobili sono state spazzate via e sono finite l'una sull'altra per la forza delle precipitazioni che si sono abbattute sulla Crimea, nella zona di Sudak. Si è formato così sull'autostrada per Sinferopoli, invasa da pioggia e fango, un domino di almeno 50 metri e code per 10 chilometri. Sulla carreggiata, infatti, è straripato anche il fiume Suuksu. Quarantuno famiglie sono state evacuate dall'area colpita