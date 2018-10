Nel cottage di cioccolato la vacanza più dolce che c è

Commissionata da booking.com, multinazionale della prenotazione alberghiera, all'artista francese Jean-Luc Decluzeau, aprirà le porte agli ospiti il 5 ottobre. E le prenotazioni per soggiornarvi sono già chiuse, perché i posti disponibili sono andati esauriti immediatamente. La stanza in questione, un cottage da 18 metri quadrati, viene affittata per 50 euro a notte e si trova nei giardini della Città della Ceramica a Sèvres, a pochi chilometri da Parigi: la sua particolarità è quella di essere costruita interamente di cioccolato. Per realizzarla, Decluzeau ha ne ha impiegato una tonnellata e mezza, utilizzando il "cibo degli dei", oltre che per pavimento, pareti e tetto, anche per tutti gli arredi e i soprammobili presenti.

FOTO © Ferrari Press/IBERPRESS News