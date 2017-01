Diventa virale la canzone di Natale dei ragazzi del centro tumori di Milano

Enorme successo per la canzone "Palle di Natale", scritta e cantata dai ragazzi ricoverati all' Istituto nazionale tumori di Milano . A poco più di un mese dalla pubblicazione, ha raggiunto quasi 6 milioni di visualizzazioni su Youtube. Realizzato nell'ambito del " Progetto Giovani ", il video vede la partecipazione di 29 ragazzi , pazienti oncologici, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, di cui diciotto ancora in cura e undici già fuori trattamento.

La hitLa canzone dei ragazzi del “Progetto giovani” ha avuto una diffusione rapidissima, non solo su Youtube, ma anche su WhatsApp. Questo ha permesso ai giovani pazienti dell’istituto milanese di farsi conoscere anche oltre i confini italiani. Il testo del pezzo trasmette un forte messaggio di speranza e racconta la vita in corsia durante le feste di Natale. La hit, inoltre, è scaricabile su iTunes.

Il titolo del brano ha tanti significati, racconta in un'intervista Matteo Davide Bonvicini, in cura per un medulloblastoma al cervelletto:“Palle, perché le nostre teste dopo la chemioterapia sembrano tali. Palle, come quelle che si appendono all’albero di Natale, o di neve, con cui si gioca in questo periodo dell’anno, ma palle, pure perché spesso gli adulti ne raccontano tante a noi ammalati di tumore, e perché di certo, trascorrere il Natale in ospedale non è il massimo”.