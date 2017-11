Dalla saga di Harry Potter alla realtà: Firenze ospiterà i mondiali di quidditch

Dopo la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts il quidditch , diventato celebre con la saga di Harry Potter , arriva in Italia , precisamente al Campo di Marte di Firenze . E' qui infatti che si svolgeranno i mondiali della versione "babbana" dello sport più magico del mondo. Dal 27 giugno al 2 luglio 2018 gareggeranno 31 paesi tra cui il nostro. Gli elementi per la gara ci sono tutti: la pluffa , i bolidi, persino il boccino . Mancano all'appello soltanto le scope volanti .

Dopo un lungo processo di selezione che ha coinvolto Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Turchia, Australia e Belgio, è stata scelta l'Italia come paese più adatto a ospitare la IQA World Cup 2018. A supportare Firenze nell’organizzazione della gara è Human Company, il gruppo fiorentino che si occupa di turismo all'aria aperta.



"Un grande evento che proietterà la nostra città in un mondo fantastico – ha detto Andrea Vannucci, l'assessore allo sport – un’occasione per ospitare a Firenze migliaia gli appassionati di Quidditch, il gioco più famoso nel mondo magico di Harry Potter".



Il quidditch originale nasce dalla fantasia di J.K. Rowling: è lo sport praticato dal celebre maghetto. La versione "babbana" invece viene ideata nel 2005 in un college di Middlebury nel Vermont. Si tratta di uno sport simile per alcuni tratti al dodge e al rugby. Nel nostro paese l’Associazione Italiana Quidditch A.S.D (in breve AIQ) viene fondata nel 2013 a Monza con il compito di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la pratica del quidditch sul territorio italiano. Oggi gli azzurri hanno all’attivo tre competizioni: European Games 2015 (Sarteano), IQA World Cup 2016 (Francoforte), European Games 2017 (Oslo).