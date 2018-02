Cinque regali inediti per un San Valentino davvero originale

Riprendendo la famosa strofa cantata da Mina: “Caramelle non ne voglio più, rose e violini questa sera raccontali a un’altra", nasce l’idea di andare oltre il solito clichè di regali per San Valentino, fatto di cene a lume di candela, fiori e cioccolatini. Ecco una lista di regali originali e inusuali per stupire il partner. Sicuramente tutti almeno una volta abbiamo regalato o ricevuto la classica scatola di cioccolatini, finita la sera stessa, oppure quel dolce e simpatico peluche che è in macchina a prendere polvere. Quest’anno si rompono le regole. Un esempio? Usate la fantasia, se proprio non riuscite a fare a meno dei fiori e del loro profumo, ribaltate le convenzioni e regalateli voi al vostro lui. Insomma alla fine San Valentino è un giorno come un altro, è semplicemente un'occasione in più per amare e cosa c’è di meglio di un regalo fuori dalla righe per dimostrarlo?