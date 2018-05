Cina, crolla la montagna: alcuni turisti filmano la frana

E' accaduto alle nove del mattino, proprio di fronte ad alcuni turisti che hanno ripreso l'intera scena con il cellulare. Una frana ha travolto parte della strada provinciale S302 della contea cinese di Wuyuan, nella provincia di Jiangxi, ricoprendola di fango e rocce. Immediato l'intervento degli operai, che hanno isolato la zona per rimuovere i detriti, e delle autorità che hanno gestito la circolazione. Non ci sono stati danni gravi né feriti e la sezione coinvolta è stata chiusa il tempo necessario per renderla di nuovo accessibile.