Calabria, elefante scappa dal circo per fare un bagno al mare

Un elefante è scappato da un circo in provincia di Cosenza, in circostanze ancora tutte da chiarire. L’esemplare, dopo aver fare un giro per le strade cittadine, ha deciso di andare nell’affollatissima spiaggia di Santa Maria del Cedro per fare un bagno. Tra i bagnanti muniti di smartphone, l’animale si è concesso un tuffo rinfrescante prima di essere ricondotto al circo.