Sul suo blog Alessandro si presenta così: "Sono un ragazzo italiano e vivo in provincia di Verona. Sono cieco e mi è servito del tempo per accettare questa condizione. Adesso voglio realizzare un'idea che coinvolgerà molte persone, simbolicamente tutte le persone sulla terra".

Sulla nascita del progetto spiega: "Voglio fare un giro del mondo sostenuto da tutti quelli che incontrerò lungo il mio cammino. Andrò in treno, in auto e in nave. Userò tutti i mezzi necessari e la cosa sarà più importante di tutti è il vostro aiuto. Aiutandomi farete il giro del mondo con me e vedrete i luoghi che io non sarò in grado di vedere, ma che mi racconterete con la voce".