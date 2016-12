Olanda, aspetta il treno sdraiato tra le rotaie

13:59 - Un ragazzo olandese ha dimostrato il suo "coraggio" in una stazione ferroviaria locale, correndo sulle rotaie pochi istanti prima dell'arrivo di un treno. Lì si è coricato, lasciando che il convoglio gli passasse sopra, a pochi centimetri dal suo corpo; dopo lo scampato pericolo il giovane ha esultato per la riuscita della bravata, che potrebbe comunque costargli caro. Sull'accaduto infatti ora sta indagando la polizia, dopo che il filmato è stato diffuso in Rete, per scoprire l'identità del volto mascherato.