Tokyo si risveglia sommersa dalla schiuma

Tokyo sommersa da una coltre di... schiuma 13:05 - Venerdì Tokyo si è svegliata sotto un manto di candida… schiuma. Come riporta Asahi News, lo stiloso quartiere di Ginza è stato sommerso da una valanga di spuma: come mostra il video, la sostanza ribolliva dai tombini a causa dell'incauto – e incredibile – gesto di un'azienda del settore pubblicitario: avrebbero versato qualcosa come 40 litri di sapone negli scarichi del loro ufficio al 13° piano dello Shiodome Hamarikyu, il palazzo che domina l'area, intasando le fognature dell'intera zona.

Per risolvere l’inconveniente sono dovuti intervenire pompieri e polizia. Gli amministratori dell'edificio assicurano che non c'è il pericolo di conseguenze dannose per l'uomo, ma il vero enigma, tuttora irrisolto, è un altro: perché mai hanno gettato tutto quel detergente, che sia una trovata pubblicitaria?