Occhi al cielo, arriva la Super Luna Rosa

foto Dal Web 16:30 - Sta crescendo l'attesa degli appassionati per lo spettacolo della "Superluna". Stanotte la luna piena sarà più vicina, apparirà in cielo più brillante e più grande che in qualsiasi altro giorno e grazie ad un effetto ottico particolare potrebbe anche assumere un colore rosato. Tutti con gli occhi puntati verso l'alto quindi,

A dispetto di quanto si possa pensare, non è un evento raro: il nostro satellite raggiunge il perigeo in coincidenza con una fase di plenilunio più o meno ogni anno. L'ultima "super Luna" è stata il 6 maggio 2012, la prossima sarà il 10 Agosto 2014. Quest'anno il bel tempo e il cielo sereno, secondo le previsioni, permetterà di ammirarla molto chiaramente. La Luna ci sta per offrire uno spettacolo veramente imperdibile, che moltissimi appassionati sono pronti a osservare ad occhio nudo e a fotografare con smartphone e fotocamere.