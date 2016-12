Pippo Baudo muore ma risorge in pochi minuti

- - "Pippo Baudo è morto!"- "Davvero? Chi lo dice?"- "Facebook!"E' solo l'ultima bufala sulla morte di un vip, in ordine di tempo, che rimbalza dal web e arriva nelle redazioni dei giornali.

Sono in tanti i personaggi famosi ad essere stati "sepolti vivi" dai social network. Lo scorso anno avrebbero tirato le cuoia Barack Obama, David Beckham, Will Smith ed Eddie Murphy che il 6 dicembre sarebbe morto a causa di un incidente in snowboard.

A Britney Spears, nel 2009, è stato acherato il profilo su "Twitpic" e la signora con la falce le avbrebbe fatto visita a causa di uno schianto in auto mentre viaggiava con l'ex fidanzato Justin Timberlake.

Anche la Cnn ci casca. L'emittente televisiva americana ha fatto morire prima del tempo il cantautore australiano Gotye. In questo caso Facebook è servito a dare la smentita. A fargli compagnia nel cimitero dei cantanti c'è l'eccentrica Lady Gaga. Bara e lapide gentilmente offerti dalla Bbc.

Ad aver prenotato un'appuntamento con il tristo mietitore ci sono anche Paris Hilton, Russell Crowe, Avril Lavigne, Justin Bieber. Bud Spencer avrebbe ordinato una bara extra large solo lo scorso febbraio. Vita allungata anche a Fidel Castro, Natalie Portman, Jim Carrey, Eminem, Lino Banfi e Brunoi Pizzul. Il tutto mentre l'agenzia Ansa uccideva, senza pensarci due volte, Paolo Villaggio che ha risposto "Mi sento benissimo ma a questo punto andrò a fare un chek-up".

Facebook e Twitter non sono indispensabili. Mark Twain nel giugno 1897 fu costretto a scrivere una lettera al New York Journal per smentire le voci sulla sua dipartita che si rincorrevano da giorni. Gli bastò una frase: "Le notizie sulla mia morte sono un'esagerazione".

"Le Monde" uccide Monica Vitti. Nel 1988 il quotidiano francese pubblicò in prima pagina la notizia della sua morte. L'attrice si era suicidata con barbiturici.

Sophia Loren nuore a A Npoli. Nel 1998, ai margini di una conferenza stampa nella capitale partenopea, inizia a circolare la voce messa in giro da un fotografo. La notizia scatena il putiferio e migliaia di fan disperati scendono in strada per piangere la diva scomparsa.