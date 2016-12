Messico: una donna è incinta di nove bambini

foto LaPresse Correlati Giovane "incinta" dopo ogni pasto

Bimba incinta a undici anni 09:49 - Una donna messicana aspetta nove bambini, sei femmine e tre maschi. La donna, Karla Vanessa Perez, vive nello stato nordorientale di Coahuila, che confina con il Texas e, per questa gravidanza molto particolare, sta ricevendo i trattamenti necessari all'ospedale della capitale dello stato, Saltillo. - Una donna messicana aspetta nove bambini, sei femmine e tre maschi. La donna, Karla Vanessa Perez, vive nello stato nordorientale di Coahuila, che confina con il Texas e, per questa gravidanza molto particolare, sta ricevendo i trattamenti necessari all'ospedale della capitale dello stato, Saltillo.

La notizia è stata diffusa dalla principale televisione del Paese, Televisa. Non si conosce l'età della donna, che per rimanere incinta si è sottoposta a cure di fertilità.



A raccontare la vicenda è stata anche l'agenzia statale Notimex, che ha precisato la data prevista per il parto, il 20 maggio. "E' ancora presto per pensare a come chiamerò i miei bambini - ha detto la futura mamma -. Prima di tutto, spero che ogni cosa vada bene".



Se la gravidanza andrà a buon fine, il parto pluri-gemellare, con la nascita di nove bambini da una sola donna, costituirebbe un vero record. Nel 2009 una donna aveva fatto parlare di sè il mondo intero con un parto di otto bambini.