Transessuale partecipa a Miss Canada in incognito, ma la giuria la squalifica

- Jenna Talackova è una bella ragazza bionda che vorrebbe sfondare nel mondo dello spettacolo e della moda. Ha partecipato a vari concorsi di bellezza, tra cui Miss Univers Canada. E proprio in quest'ultimo la giuria l'ha squalificata. I giurati si sono accorti che era un trangender, e per regolamento ai concorsi di bellezza possono partecipare solo ragazze nate biologicamente donne.Non ha mai destato nessun sospetto, nessuno se ne era mai accorto, tanto che ha sempre passato senza problemi le selezioni di molti concorsi di bellezza.

Era una delle favorite alla vittoria della corona di più bella del Canada. Ma la giuria, in una nota ufficiale, ha motivato la decisione adducendo non solo alla natura transessuale della concorrente ma alla scorrettezza di aver scritto sul modulo di iscrizione di essere donna.

Non appena la ragazza è venuta a conoscenza della notizia della sua squalifica, ha commentato su Twitter: "Non ho intenzione di abbandonare questa strada per colpa di una squalifica discriminante". Jenna ha dichiarato di non essersi mai sentita uomo, ma sempre donna, sin da quando aveva 4 anni.

Iniziata la terapia ormonale per diventare donna all'età di 14 anni, il suo percorso si è concluso nel 2010 con l'operazione per il cambio di sesso. Quindi ora sarebbe donna a tutti gli effetti, secondo la legge canadese.

Il direttore del concorso, Denis Davila, non mette in discussione il sentirsi donna di Jenna, ma difende l'onesta della competizione: "Ci sono regole molto chiare, e vanno rispettate".

Ma i requisiti indispensabili per partecipare sono essenzialmente 4: essere cittadine canadesi, di età compresa tra i 18 e i 27 anni, di essere nubili e non incinte. Nessun articolo del regolamento fa cenno al cambio di sesso o alla transessualità.

Il popolo del web si è subito appassionato alla storia e si è spaccato in due fazioni. Da un lato ci sono i tradizionalisti che trovano giusta l'esclusione della ragazza, ma dall'altro lato sono molto numerosi i suoi sostenitori "La bellezza non è prerogative delle donne nate femmine. Tieni duro e continua per la tua strada".