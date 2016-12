Un grattacielo costruito in 15 giorni

foto Da video

- Dopo aver strappato al Giappone il primato economico, la Cina ha tolto al Sol Levante anche un altro record: quello della più veloce costruzione di un grattacielo. Gli ingegneri di Pechino sono infatti riusciti a costruire un palazzo di 30 piani in soli 15 giorni: 360 ore non stop di lavori per innalzare la costruzione, con anche un secondo primato: nessun incidente sul lavoro registrato in cantiere.