Usa, bambino fa i capricci per la torta: un altro cliente la compra tutta

11:47 - Una lezione a un bambino capriccioso. E' quella che ha voluto dare un signore americano a quello che lui stesso ha definito "a little monster of a child". La vicenda è stata raccontata dallo stesso protagonista sul social network Reddit con un post intitolato "Sono una brutta persona per questo?".



Entrambi erano in fila in uno dei ristoranti della nota catena di fast food Burger King quando all'improvviso il bambino ha iniziato a urlare. Voleva un pezzo di quella “dannata torta" e l'utente, infastidito ed esasperato, per zittire il bambino ha comprato tutte le fette di torta disponibili: 23 porzioni di torta di mele.



Pochi istanti dopo la madre del piccolo non proprio educato ha cominciato a urlare: "Che significa che non ci sono più torte perché le hanno comprate tutte?!". A questo punto la vendetta del cliente è consumata. Scrive su Reddit: "Mi giro e vedo la cassiera che mi indica e la donna che mi lancia occhiatacce. Tiro fuori una fetta di torta e inizio a mangiare lentamente mentre la fisso, lei fa per correre verso di me ma non può raggiungermi perché in mezzo ci sono delle corsie con il cibo. Mi volto e me inizio a camminare lentamente".