17:08 - Che sia un uomo, un alieno, o una creatura non meglio identificata, poco importa. Ma questo frame immortalato da Google Moon sta facendo il giro del web. Per ora la Nasa non ha rilasciato nessun commento, ma grazie a un video pubblicato da un utente su Youtube si vede una figura umanoide camminare sulla superfice lunare. Gli esperti non si sono espressi in merito, ma il filmato è già virale con tre milioni di visualizzazioni.