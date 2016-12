4 luglio 2014 Tremila persone a "La camera chiara",

la cena in bianco di Milano Grande successo ieri sera a Milano per l'evento organizzato su internet, che si ispira alle "diner en blanc" parigine. E la location, Palazzo Dugnani, nei giardini Montanelli di Porta Venezia, è stata comunicata solo 10 ore prima.

17:06 - Una cena per rientrare in possesso della propria città. Una cena autogestita, all'aperto, con tavoli, tovaglie e stoviglie portati da casa. Unica regola: il dress code, rigorosamente total white. "La camera chiara" è stata una grande occasione per incontrarsi e passare una bella serata in compagnia di gente sconosciuta, prima di sparecchiare e andare via verso mezzanotte, senza lasciare nessuna traccia dell'evento.