New York, la vetrina dell'Apple Store va in frantumi: 450 mila dollari per ripararla

16:17 - La tempesta di neve che ha colpito New York ha fatto una "vittima" illustre: l'Apple Store più famoso del mondo, quello sulla 5th Avenue. Uno spazzaneve ha accidentalmente urtato il cubo di cristallo che sovrasta e contraddistingue il negozio di elettronica e una delle 15 vetrine si è crepata completamente: i frammenti sono per fortuna restati compatti, ma il danno è molto evidente. Subito i passanti hanno condiviso le foto del vetro spaccato sui social network. La vetrina verrà presto sostituita anche se il costo della riparazione è stimato in 450 mila dollari. Lo store è regolarmente aperto e rimarrà operativo secondo gli orari che lo rendono celebre: si tratta dell'unico punto vendita Apple visitabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.