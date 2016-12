10 marzo 2014 Le sette Barbie più costose al mondo: venduta bambola a 302.500 dollari Sono lontani i tempi in cui costava sol tre dollari...ora la bambola più famosa al mondo viene venduta per migliaia di dollari Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:12 - Barbie è la bambola più copiata, più venduta e più desiderata di tutti i tempi. E' la bambola con cui intere generazioni di bambine hanno giocato e sognato di essere. Nel 1959, anno della creazione, la Barbie aveva il costo di tre dollari, ora una Barbie può arrivare a costrare migliaia di dollari . Mattel , il creatore del giocattolo lancia spesso edizioni speciali e limitate in collaborazione con noti designer di abbigliamento e gioielli. A far decollare il prezzo sono abiti tempestati di diamanti e accessori in oro bianco. La Barbie più costosa è stata progettata dal gioielliere australiano Stefano Canturi. La bambola indossa diamanti bianchi e rosa ed è stata venduta a 302.500 dollari.