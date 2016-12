17 marzo 2014 Inutili ma divertenti, i 20 oggetti che non possono mancare nella vostra cucina Dal pesce rosso che separa i tuorli alla mini bicicletta che taglia la pizza Tweet google 0 Invia ad un amico

09:02 - Preferite il pesce rosso che separa i tuorli oppure la mini bicicletta che taglia la pizza? Il maglioncino in lana per la tazza o il cavatappi-pirata? E ancora la "Say cheese slicer" (macchina fotografica affetta formaggio) o il taglia biscotti a forma di iPhone? Ecco i 20 oggetti più divertenti che non possono mancare nella vostra cucina. Sulla loro utilità si può discutere, ma sono sicuramente tutte idee regalo molto spiritose.