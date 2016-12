Il vero Forrest Gump è a Bergamo: ha corso 100 giorni di seguito

19:20 - Non è uno scherzo e nemmeno un film. Lucio Bazzana, artigiano di 60 anni, ha corso per 100 giorni (fermandosi soltanto per pause fisiologiche), percorrendo sull'anello dell'impianto sportivo di Curno, centro in provincia di Bergamo, addirittura 8.260,754 chilometri. Nessuno al mondo aveva mai provato una simile impresa quindi scontato il record conquistato. Ancora una volta la realtà supera le scene cinematografiche: sul suo fantastico primato è stato creato anche un sito internet: www.lacorsadei100giorni.it

Lucio Bazzana, nato a Cene ma residente a Bergamo, era partito a mezzogiorno del 30 maggio ed è arrivato a mezzogiorno di domenica 7 settembre dopo aver inanellato 20.651 giri.