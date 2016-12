Cina, sposta il volo trecento volte per mangiare a sbafo all'aeroporto

12:00 - Per un anno ha "scroccato" il pranzo alla China Eastern Airlines. Come? Recandosi ogni giorno, dopo aver acquistato un biglietto, nella sala d'attesa dedicata ai viaggiatori di prima classe dell'aeroporto di Shanxi, in Cina. E, conclusa l'abbuffata, rimandando la partenza al dì successivo. Il tutto per circa 300 volte. Quando la compagnia aerea lo ha scoperto, il furbissimo viaggiatore ha pensato bene di cancellare la prenotazione ottenendo così persino il rimborso della prenotazione. Per la società, oltre al danno, la beffa.

La sala d'attesa per i clienti di prima classe, si sa, riserva loro un trattamento da re: bevande di ogni tipo, riviste e, naturalmente, leccornie di prima scelta. Tutto gratis, ovviamente. L'uomo deve essersi trovato parecchio bene quando vi è entrato per la prima volta presso lo Xi'an airport di Shaanxi, nel cuore della Cina. Tanto da decidere di tornarci di nuovo. Ogni giorno, per un intero anno.