18 giugno 2014 Cina, fanno a sesso a tre in auto: il freno si toglie e finiscono contro un albero Accidentalmente l'uomo ha disinserito il freno a mano e la macchina è scivolata in un dirupo. Le due donne con cui si era appartato hanno riportato fratture Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:54 - La scorsa settimana a Wenzhou, in Cina, due donne e un uomo si erano appartati in macchina su una collina. Qualcosa però è andato storto, e mentre stavano facendo sesso lui ha accidentalmente disinserito il freno a mano e la macchina è scivolata giù in un dirupo finendo contro un albero. I soccorsi giunti sul posto hanno capito subito di cosa si trattasse dal momento che i tre protagoisti erano nudi e in posizioni non proprio comode.

Il giovane cinese ha avuto la prontezza di saltare fuori dal veicolo prima dell'impatto e rimanere illeso, mentre le due donne sono state estratte dai soccorsi e hanno riportato una lesioni interne, l'altra la frattura delle gambe. In un video che sta spopolando sul web, è stato immortalato il momento in cui il personale cerca di sollevare una delle donne incastrata tra i sedili dell'auto. Una brutta vicenda che seppur bizzarra, avrà anche delle conseguenze legali: il ragazzo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e le ragazze, non appena si riprenderanno, dovranno rispondere delle stesse accuse.