14 aprile 2014 Amburgo, si costruisce Porsche ecologica che funziona a pedali L'auto, creata da un austriaco che vive nel nord della Germania, è placcata in oro, ma non è alimentata col carburante

10:21 - La sua Porsche placcata in oro non passa certamente inosservata per le vie di Amburgo. Ma non ha nessun motore rombante, perché funziona a pedali. L'auto ecologica a zero emissioni è una creazione di Johannes Langeder, 48 anni, austriaco residente nel nord della Germania. Se l'è costruita in garage con una spesa di 13mila euro. Questo weekend l'ha portata fuori per il primo giro in pubblico.