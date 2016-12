21 gennaio 2014 A letto con un buon film: ma al cinema In tutto il mondo cominciano a fiorire le sale che consentono una visione delle pellicole... a due piazze Tweet google 0 Invia ad un amico

08:41 - Hanno cominciato a Parigi, al famoso teatro Olympia, per promuovere i nuovi letti di un famoso mobilificio svedese: l'idea di una sala cinematografica riempita di letti e non di poltrone ha attecchito e sia in Inghilterra, a Londra, e soprattutto in Asia, ecco nascere i cinema più confortevoli del mondo, con posti rigorosamente "matrimoniali" ma che ovviamente possono essere divisi con chicchessia o addirittura sfruttati in ampissima solitudine. I biglietti costano ovviamente un po' di più che nelle normali sale: ma i letti, in certi casi, sono studiati anche per appoggiare popcorn, bevande, oggetti personali assortiti. Nel caso il film annoi un po', quale migliore occasione per un pisolino? E attenzione alle ultime file...