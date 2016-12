11:35 - Il miracolo del piccolo Ward. Nato prematuro, 15 settimane prima del previsto, ha trascorso i suoi primi 107 giorni di vita in un ospedale nel Michigan con gravi problemi cardiaci. Ma i genitori non si sono persi d'animo e ora, a 16 mesi, gattona per casa. Il filmato giorno dopo giorno, dal primo abbraccio in corsia a oggi.