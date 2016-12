Usa, chi ha sparato a Babbo Natale?

13:43 - Grasso e vestito di rosso: come bersaglio non è certo uno dei più difficili. Ma perché farsene un problema? Chi sparerebbe mai a Babbo Natale? E invece l'imponderabile è accaduto in un sobborgo di Washington. Impegnato in uno dei tanti giri per consegnare regali ai bambini poveri di questa parte della città, questo Santa Claus è stato raggiunto da due colpi alla schiena, sparati con una pistola ad aria compressa.

L'uomo è stato portato in ospedale per essere medicato, mentre la polizia ha intrapreso un'indagine serrata: stando ai primi rilievi, il cecchino di Babbo Natale era appostato a una delle finestre delle case affacciate sulla via.