Lufthansa: "Un anno gratis a Berlino in cambio del tuo nome"

12:47 - Un anno gratis a Berlino, con spese di viaggio, affitto di un appartamento, un corso di lingua e una bicicletta, tutto a spese di Lufthansa. E' il concorso lanciato in Svezia a ottobre dalla compagnia aerea tedesca che dava la possibilità di cambiare vita a patto che si cambiasse nome all'anagrafe diventando Klaus-Heidi. Al concorso potevano partecipare persone tra i 19 e i 69 anni che hanno presentato la documentazione con il cambio di nome. Moltissime le richieste tanto che Lufthansa ha dovuto chiudere le iscrizioni con un mese di anticipo. Il vincitore, nominato pochi giorni fa, è stato lo svedese Michael Andersson (ora Klaus-Heidi Andersson), che ha già prenotato un volo da Stoccolma e Berlino per mercoledì 1 gennaio.



Un autista lo accoglierà all’aeroporto di Berlino e lo accompagnerà nel suo nuovo appartamento, un trilocale di 70 metri quadrati in un quartiere tra Kreuzberg e Neukölln dove per un anno intero si troverà l'affitto pagato. Magnus Engvall, responsabile marketing di Lufthansa ha detto che l’iniziativa è stata lanciata per guadagnare popolarità e mercato sulla tratta Stoccolma-Berlino, contesa da cinque diverse compagnie aeree. Ai non vincitori, gli sfortunati che hanno cambiato nome senza ottenere il via per la capitale tedesca, Lufthansa regalerà un buono da 60 mila miglia per volare con la compagnia.