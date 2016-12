Londra, l'appello dei pompieri: "Non fate sesso con elettrodomestici"

17:03 - “Ehm… buonasera, ho avuto uno strano incidente”. Dev'essere così che iniziano molte delle telefonate indirizzate ultimamente al 999, numero dei vigili del fuoco di Londra. Le emergenze sono accomunate da un unico tratto distintivo: sono estremamente imbarazzanti. Negli ultimi tre anni, ad esempio, ben 79 adulti hanno chiamato la London Fire Brigade per farsi liberare da manette di peluche utilizzate in rapporti sessuali.

Recentemente un uomo è rimasto intimamente legato al suo aspirapolvere. E l'infortunio più eclatante (per ora) è stato l’ultimo, quello di un anziano il cui pene è rimasto incastrato nel tostapane.

“Non so se può dipendere dal successo dal libro Cento sfumature di grigio - sostiene il pompiere Dave Brown - ma il numero di incidenti che coinvolge oggetti come le manette è aumentato esponenzialmente”. Dati alla mano, dal 2010 ci sono state più di 1300 telefonate riguardanti parti del corpo “intrappolate o incastrate”. Per essere precisi: 416 nel 2010/2011, 441 nel 2011/2012 e 453 nell’ultimo anno. Tra questi: nove uomini con anelli attorno al pene, un uomo con un braccio nella porta di un bagno chimico e diciotto bambini con la testa nel vasino da notte o nel water.



Un problema serio per i vigili del fuoco londinesi: ogni uscita costa almeno 290 sterline, che arrivano a 377 se consideriamo anche le tasse. “Molti degli incidenti per i quali veniamo chiamati potrebbero essere prevenuti con un po’ di buon senso”, continua lo stesso pompiere - e mentre siamo impegnati a risolvere questi infortuni prevenibili, da qualche parte della città potrebbero esserci persone che hanno davvero bisogno di essere salvate da un’emergenza”. Esasperati, i pompieri di Londra hanno usato proprio la storia dell’uomo “che amava il tostapane” (mantenendo, ovviamente, l’anonimato), per sensibilizzare le persone, chiedendo loro, esplicitamente, di “non fare sesso con gli elettrodomestici”, e di evitare altri tipi di “incidenti imbarazzanti” che toglierebbero tempo e risorse ai servizi d’emergenza.